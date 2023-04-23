Вот чем грозит езда на зимней резине летом

Даже изношенные шины не стоит «добивать» на летних дорогах.

Некоторые из водителей, не желая тратиться на покупку летней резины, принимают решение «доездить» зимнюю резину, высота протектора которой меньше 4,5 мм. Рассказываем, почему не стоит этого делать.

В первую очередь, это небезопасно! Зимние шины на разогретом асфальте не могут обеспечить нормальное сцепление в продольном и боковом направлении. Резиновая смесь у них мягче, чем у летних, и сильно расчлененные блоки протектора под большой нагрузкой как бы переступают по асфальту.

А в сильную жару протектор размягчается настолько, что резина начинает буквально размазываться по дороге. Тогда вам кажется, что тормозов у машины нет.

Кроме того, не стоит забывать и о штрафах. Вопрос о возможности езды на зимней резине летом регулирует Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных ТС». Именно он запрещает использовать в летние месяцы шины, маркированные как зимние, но только шипованные. А в КоАП есть статья 12.5, часть 1, предусматривающая штраф 500 рублей за езду при условиях, при которых такая езда запрещена. Таким образом, езда на шипованных шинах летом (с июня по август включительно) при встрече с инспектором обернется штрафом в 500 рублей.

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