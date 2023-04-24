Hyundai собирается на Луну. Не шутка!
Hyundai совместно с корейскими аэрокосмическими компаниями приступила к созданию экспериментальной модели лунохода. Инженеры предполагают, что первый испытательный цикл будет завершен во второй половине 2024 года, а действующая модель появится в 2027 году.
Для аппарата для исследования лунной поверхности группе нужны разработки Kia и Hyundai в области робототехники и автономного вождения (камера, лидар), двигательная установка (двигатель, колеса, шасси) и технология зарядки (солнечная панель, аккумулятор), а также робот.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Робот – это мобильная платформа, оснащенная различными технологиями для копания, выемки грунта и исследования человеком лунной поверхности.
Чтобы выдерживать экстремальные условия на Луне, луноход будет иметь функции управления температурой и радиационный экран.
Планируется посадить марсоход вблизи южного полюса Луны после завершения этапов разработки и тестирования.
Автономное транспортное средство на солнечных батареях будет весить около 70 кг.
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Источник: auto-medienportal.net
Фото: Hyundai
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