#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Hyundai собирается на Луну. Не шутка!

В разработке – специальная машина.

За РулемВодителю поможет милый английский бульдог

Hyundai совместно с корейскими аэрокосмическими компаниями приступила к созданию экспериментальной модели лунохода. Инженеры предполагают, что первый испытательный цикл будет завершен во второй половине 2024 года, а действующая модель появится в 2027 году.

Для аппарата для исследования лунной поверхности группе нужны разработки Kia и Hyundai в области робототехники и автономного вождения (камера, лидар), двигательная установка (двигатель, колеса, шасси) и технология зарядки (солнечная панель, аккумулятор), а также робот.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Робот – это мобильная платформа, оснащенная различными технологиями для копания, выемки грунта и исследования человеком лунной поверхности.

Чтобы выдерживать экстремальные условия на Луне, луноход будет иметь функции управления температурой и радиационный экран.

Планируется посадить марсоход вблизи южного полюса Луны после завершения этапов разработки и тестирования.

Автономное транспортное средство на солнечных батареях будет весить около 70 кг.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: auto-medienportal.net

Фото: Hyundai

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 134
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0