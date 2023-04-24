Давай на спор: затащит ли Беларус груженую фуру на крутой подъем? (видео)

Что может быть фатальнее застрявшей на подъеме фуры? Стороннему наблюдателю такая картина всегда кажется безнадежной и угрожающей…

Особенно если полуприцеп нагружен чем-то очень тяжелым, вроде дорожно-строительной техники, как в нашем сегодняшнем видеоролике.

Впрочем, бывают ситуации, когда достаточно небольшого импульса от далеко не самой мощной машины, и огромному грузовику возвращается возможность движения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но уместен ли оптимизм в этот раз? Давайте прикинем: крутой подъем в сочетании с очень резким поворотом, максимальная загрузка полуприцепа… Стоит отпустить тормоза, и машина полетит кувырком с обрыва!

Однако на помощь уже спешит легендарный полноприводный трактор Беларус-1221. Как думаете, сдюжит?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK