Давай на спор: затащит ли Беларус груженую фуру на крутой подъем? (видео)
Особенно если полуприцеп нагружен чем-то очень тяжелым, вроде дорожно-строительной техники, как в нашем сегодняшнем видеоролике.
Впрочем, бывают ситуации, когда достаточно небольшого импульса от далеко не самой мощной машины, и огромному грузовику возвращается возможность движения.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но уместен ли оптимизм в этот раз? Давайте прикинем: крутой подъем в сочетании с очень резким поворотом, максимальная загрузка полуприцепа… Стоит отпустить тормоза, и машина полетит кувырком с обрыва!
Однако на помощь уже спешит легендарный полноприводный трактор Беларус-1221. Как думаете, сдюжит?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен