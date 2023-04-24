#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Давай на спор: затащит ли Беларус груженую фуру на крутой подъем? (видео)

Что может быть фатальнее застрявшей на подъеме фуры? Стороннему наблюдателю такая картина всегда кажется безнадежной и угрожающей…

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

Особенно если полуприцеп нагружен чем-то очень тяжелым, вроде дорожно-строительной техники, как в нашем сегодняшнем видеоролике.

Впрочем, бывают ситуации, когда достаточно небольшого импульса от далеко не самой мощной машины, и огромному грузовику возвращается возможность движения.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Но уместен ли оптимизм в этот раз? Давайте прикинем: крутой подъем в сочетании с очень резким поворотом, максимальная загрузка полуприцепа… Стоит отпустить тормоза, и машина полетит кувырком с обрыва!

Однако на помощь уже спешит легендарный полноприводный трактор Беларус-1221. Как думаете, сдюжит?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 175
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0