Вот так Нива! Уникальная турбоверсия мощностью 300 л.с.

«В Греции все есть!», говорилось в одном фильме. Действительно – есть даже супермощная Лада Нива с родным (!) мотором.

В Греции продается невероятная Lada Niva, оснащенная турбомотором мощностью 300 л.с. и подвеской, достойной спортивного автомобиля. Захотели купить? Она обойдется в кругленькую сумму – 35 тысяч евро или 3,13 млн рублей.

Этот экземпляр, который в настоящее время выставлен на продажу в Греции, был выпущен в 2004 году. Перед доработкой она была полностью восстановлена.

Согласно объявлению, опубликованному на сайте Classic Trader, после ремонта и замены двигателя внедорожник проехал всего 4600 км. Двигатель родной.

Скромный четырехцилиндровый 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с. был переделан в 1,8-литровый, а затем оснащен турбокомпрессором и новым компьютером.

Мотор теперь работает на трех видах топлива и развивает (на колесах) 175 л.с. на газе, 210 л.с. на бензине Аи-95 и 300 л.с. на гоночном топливе или метаноле по словам продавца.

Пятиступенчатая механическая коробка передач, полный привод и блокировка дифференциалов остались прежними. Но подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости были заменены, а дорожный просвет автомобиля уменьшили. Также были установлены тормозные механизмы Porsche. Они прячутся за 22-дюймовыми дисками, обутыми в широкие низкопрофильные.

Салон этой особенной Нивы получил новые сиденья-полуковши обитые красной кожей. На центральной консоли установлена мультимедийная система с сенсорным экраном, а большую часть багажника занимает сабвуфер.

Nissan показал странный внедорожник. И этот автомобиль будет поставляться в Россию – напрямую с китайского рынка.

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Фото: Largus.fr