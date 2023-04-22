Вот так Нива! Уникальная турбоверсия мощностью 300 л.с.
В Греции продается невероятная Lada Niva, оснащенная турбомотором мощностью 300 л.с. и подвеской, достойной спортивного автомобиля. Захотели купить? Она обойдется в кругленькую сумму – 35 тысяч евро или 3,13 млн рублей.
Этот экземпляр, который в настоящее время выставлен на продажу в Греции, был выпущен в 2004 году. Перед доработкой она была полностью восстановлена.
Согласно объявлению, опубликованному на сайте Classic Trader, после ремонта и замены двигателя внедорожник проехал всего 4600 км. Двигатель родной.
Скромный четырехцилиндровый 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с. был переделан в 1,8-литровый, а затем оснащен турбокомпрессором и новым компьютером.
Мотор теперь работает на трех видах топлива и развивает (на колесах) 175 л.с. на газе, 210 л.с. на бензине Аи-95 и 300 л.с. на гоночном топливе или метаноле по словам продавца.
Пятиступенчатая механическая коробка передач, полный привод и блокировка дифференциалов остались прежними. Но подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости были заменены, а дорожный просвет автомобиля уменьшили. Также были установлены тормозные механизмы Porsche. Они прячутся за 22-дюймовыми дисками, обутыми в широкие низкопрофильные.
Салон этой особенной Нивы получил новые сиденья-полуковши обитые красной кожей. На центральной консоли установлена мультимедийная система с сенсорным экраном, а большую часть багажника занимает сабвуфер.
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Фото: Largus.fr
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!