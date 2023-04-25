Нервы ни к черту: потерял груз и не заметил (видео)
На днях камера видеорегистратора на одном из автомобилей, двигавшихся в потоке по Иркутскому тракту в Томске, зафиксировала необычный инцидент. Прямо скажем, забавного в нем мало, гораздо больше поучительного.
Водитель едущего впереди кроссовера перевозил довольно серьезный груз: уложенные стопкой толстые деревянные брусья торчали из открытого багажника.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Движение в этот час было слегка затруднено, и такое впечатление, что водитель в какой-то момент занервничал и совершенно забыл и об открытой двери задка, и о содержимом багажника.
Как выяснилось позже, впереди него находился белый ВАЗ. Вероятно, он двигался медленнее, чем хотелось счастливому (пока еще) обладателю деревянных брусьев.
Дальше следует решительное ускорение и эффектный рывок на разделительную полосу… Забегая вперед, скажем, что потерял водитель кроссовера гораздо больше времени, чем хотел сэкономить.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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