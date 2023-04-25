Нервы ни к черту: потерял груз и не заметил (видео)

Тот момент, когда хочется быть быстрым и дерзким, но это совершенно неуместно…

На днях камера видеорегистратора на одном из автомобилей, двигавшихся в потоке по Иркутскому тракту в Томске, зафиксировала необычный инцидент. Прямо скажем, забавного в нем мало, гораздо больше поучительного.

Водитель едущего впереди кроссовера перевозил довольно серьезный груз: уложенные стопкой толстые деревянные брусья торчали из открытого багажника.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Движение в этот час было слегка затруднено, и такое впечатление, что водитель в какой-то момент занервничал и совершенно забыл и об открытой двери задка, и о содержимом багажника.

Как выяснилось позже, впереди него находился белый ВАЗ. Вероятно, он двигался медленнее, чем хотелось счастливому (пока еще) обладателю деревянных брусьев.

Дальше следует решительное ускорение и эффектный рывок на разделительную полосу… Забегая вперед, скажем, что потерял водитель кроссовера гораздо больше времени, чем хотел сэкономить.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK