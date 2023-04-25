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Российских владельцев Mercedes отключили от важного сервиса

Он перестал работать с 25 апреля 2023 года.

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В России у владельцев Mercedes-Benz не будет работать приложение Mercedes me ID. С его помощью можно дистанционно заводить двигатель, закрывать и парковать машину, выполнять ряд других удаленных функций.

Мы с сожалением сообщаем Вам, что сервис Mercedes me ID прекратит работу на российском рынке с 25.04.2023, замена сервиса не предусматривается. При определенных обстоятельствах деактивация сервиса может повлиять на другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect», – говорится в СМС-сообщении, которое компания направила своим российским клиентам.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Посвященный работе сервиса раздел на официальном сайте компании уже не работает.

Сегодня же стало известно, что российский дилер «Автодом» завершил сделку по покупке активов Mercedes-Benz в России и в ближайшее время назовет своего технологического партнера по заводу в Подмосковье.

Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash

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