Российских владельцев Mercedes отключили от важного сервиса
В России у владельцев Mercedes-Benz не будет работать приложение Mercedes me ID. С его помощью можно дистанционно заводить двигатель, закрывать и парковать машину, выполнять ряд других удаленных функций.
Мы с сожалением сообщаем Вам, что сервис Mercedes me ID прекратит работу на российском рынке с 25.04.2023, замена сервиса не предусматривается. При определенных обстоятельствах деактивация сервиса может повлиять на другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect», – говорится в СМС-сообщении, которое компания направила своим российским клиентам.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Посвященный работе сервиса раздел на официальном сайте компании уже не работает.
Сегодня же стало известно, что российский дилер «Автодом» завершил сделку по покупке активов Mercedes-Benz в России и в ближайшее время назовет своего технологического партнера по заводу в Подмосковье.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Газета.ru
Фото: Unsplash
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен