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Наказание за езду без госномеров станет жестче

Вопрос находится на обсуждении в МВД.

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Административную ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков или с применением устройств, позволяющих их изменить или скрыть, необходимо ужесточить. Такое предложение Минтранс РФ направил в МВД России.

Изначально с запросом в Минтранс обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который обратил внимание на низкую эффективность весогабаритного контроля в регионах. По его мнению, связана она, в том числе, и с возможностью водителя скрыть госзнаки.

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В настоящее время в КоАП РФ за данные нарушения предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

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