Огромную пробку объезжают прямо по жилой зоне (видео)

Житель подмосковного Ликино-Дулево просит власти разобраться в сложившейся опасной ситуации.

В Сети появился видеоролик от рассерженного гражданина из подмосковного Ликино-Дулево. В своем дворе он снял бесконечный поток машин, который осложняет жизнь ликинцев.

Как говорит автор ролика, все машины объезжают по двору пробку на Ликинском шоссе, а состоит эта пробка, в основном, из жителей соседнего Орехово-Зуево, едущих домой с завода ЛиАЗ.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ситуация осложняется тем, что в показанном проезде нет тротуара, и местные жители, включая родителей с маленькими детьми в колясках, вынуждены делить дорогу с огромным количеством автомобилей.

Гражданин сообщает, что на въезде во двор есть знак «Жилая зона», но его все игнорируют, совершая сквозной проезд и нарушая, таким образом, ПДД. По его словам, он обращался в ДПС Орехово-Зуево, но там ему ответили, что ничего сделать не могут.

Он просит считать ролик видеообращением в администрацию Орехово-Зуевского городского округа, предлагает провести среди жителей окрестных домов референдум, а по его результатам (в которых он не сомневается) закрыть проезд и сделать вместо него пешеходную зону.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Главная дорога