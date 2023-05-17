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Огромную пробку объезжают прямо по жилой зоне (видео)

Житель подмосковного Ликино-Дулево просит власти разобраться в сложившейся опасной ситуации.

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В Сети появился видеоролик от рассерженного гражданина из подмосковного Ликино-Дулево. В своем дворе он снял бесконечный поток машин, который осложняет жизнь ликинцев.

Как говорит автор ролика, все машины объезжают по двору пробку на Ликинском шоссе, а состоит эта пробка, в основном, из жителей соседнего Орехово-Зуево, едущих домой с завода ЛиАЗ.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Ситуация осложняется тем, что в показанном проезде нет тротуара, и местные жители, включая родителей с маленькими детьми в колясках, вынуждены делить дорогу с огромным количеством автомобилей.

Гражданин сообщает, что на въезде во двор есть знак «Жилая зона», но его все игнорируют, совершая сквозной проезд и нарушая, таким образом, ПДД. По его словам, он обращался в ДПС Орехово-Зуево, но там ему ответили, что ничего сделать не могут.

Он просит считать ролик видеообращением в администрацию Орехово-Зуевского городского округа, предлагает провести среди жителей окрестных домов референдум, а по его результатам (в которых он не сомневается) закрыть проезд и сделать вместо него пешеходную зону.

Источник: Главная дорога

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За РулемИннокентий Кишкурно
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