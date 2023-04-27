В МВД подсчитали, сколько в России автомобилей

Более 11,3 млн регистрационных действий было произведено только в прошлом году.

За последние 10 лет количество зарегистрированных машин в России увеличилось с 45,5 млн до 64,5 млн штук.

На сегодняшний день в Госавтоинспекции МВД России числится:

более 50,6 млн легковых автомобилей

свыше 6,7 млн грузовых

около 834 тыс. автобусов

2,3 млн единиц мототранспорта

более 4 млн прицепов и полуприцепов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За 2022 год в подразделениях Госавтоинспекции проведено более 11,3 млн регистраций.

Самым распространенным видом регистрационных действий стало изменение регистрационных данных транспортного средства, связанное со сменой собственника: 60% всех обращений граждан.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС