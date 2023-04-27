В МВД подсчитали, сколько в России автомобилей
За последние 10 лет количество зарегистрированных машин в России увеличилось с 45,5 млн до 64,5 млн штук.
На сегодняшний день в Госавтоинспекции МВД России числится:
- более 50,6 млн легковых автомобилей
- свыше 6,7 млн грузовых
- около 834 тыс. автобусов
- 2,3 млн единиц мототранспорта
- более 4 млн прицепов и полуприцепов.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
За 2022 год в подразделениях Госавтоинспекции проведено более 11,3 млн регистраций.
Самым распространенным видом регистрационных действий стало изменение регистрационных данных транспортного средства, связанное со сменой собственника: 60% всех обращений граждан.
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Источник: ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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