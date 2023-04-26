Настоящий KingKong: в России начаты продажи огромного пикапа

Он крупнее всех конкурентов и при этом дешевле многих кроссоверов.

Haval начал продажи пикапа GWM Poer KingKong. Машина самая крупная не только среди моделей той же марки, но и среди всех конкурентов: ее габариты – 5641х1880х1815 мм. Его грузоподъемность – 975 кг, а грузовой отсек растянулся в длину на 1,8 м.

Полный привод ожидаемо сделан подключаемым, коробка передач только механическая, а вот традиционному для таких машин дизелю (2 л, 150 л.с., 400 Нм) предложена альтернатива в виде бензинового турбомотора (2 л, 190 л.с., 360 Нм). Подвеска спереди пружинная двухрычажная, сзади – мост на рессорах.

В базовой версии пикап оснащен кондиционером, литыми дисками, системой стабилизации, двумя подушками безопасности, датчиками давления в шинах, мультимедийной системой, обогревами передних сидений и зоны покоя дворников. Цена – от 2 799 000 рублей. Не так уж и дорого, если вспомнить, что многие кроссоверы шагнули за 3 миллиона.

Более богатая комплектация Elite потянет уже на 2 999 000 рублей. В ней климат-контроль вместо кондиционера, кожа вместо ткани, а также электрорегулировки водительского сиденья вместо механических. Еще оснащение дополнено четырьмя подушками (боковыми и шторками), датчиками дождя и света, противотуманными фарами и т.д.

В качестве адаптации к суровым условиям всем машинам обещают заводскую антикоррозийную обработку.

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Источник: Haval

Фото: Haval