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Стала известна судьба завода, на котором собирали Hyundai Accent

Предприятие начнет работать в 2024 году.

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На бывшем заводе TaгАЗ в Таганроге запустят производство кормоуборочных, почвообрабатывающих и зерноперерабатывающих машин. Завод планируют запустить в 2023 году, а первые образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники будут выпущены в 2024 году. Предприятие обеспечит работой порядка 1500 человек.

Инвестором строительства выступает «Ростсельмаш», а реализацией по строительству завода на площадке бывшего ТагАЗа займется его дочерняя структура — компания «Клевер». В строительство завода планируют вложить 1,5 млрд рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На ТагАЗе выпускались сначала три корейские модели Daewoo, а затем седаны Hyundai Accent, Citroen под брендом «Донинвест», JAC, Chery под брендом Vortex и SsangYong под брендом TagAZ. В 2014 году предприятие было признано банкротом и на нем было введено конкурсное производство.

Источник: Южный автомобиль

Фото: ТагАЗ

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