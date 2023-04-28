Дальнобойщик выжил после того, как два столба пробили кабину

Никогда не подрезайте тягачи на трассе – вот чем это может закончиться. Тут бедняге просто невероятно повезло.

Совсем недавно «За рулем» публиковал видеообращение российского дальнобойщика к водителям легковушек. Шофер настоятельно просил не подрезать фуры на дороге, ведь в полуприцепе может оказаться тяжелый груз, который, даже будучи закрепленным, при аварии сорвется и нанесет вред и шоферу, и другим участникам движения.

И вот именно в такую ситуацию попал его американский коллега. 21 апреля он ехал на грузовике по хайвею неподалеку от города Тампа (Флорида, США). В кузове были закреплены столбы, каждый из которых весил 2,5 тонны.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Неожиданно от обочины отделилась легковушка, водитель которой решил встроиться в поток. Дальнобойщик был вынужден резко затормозить, в результате чего два столба сорвались с креплений, насквозь пробили кабину грузовика и упали с другой стороны.

По какой-то невероятной счастливой случайности водитель тягача не пострадал. Теперь в его личном календаре точно есть второй день рождения. Других пострадавших тоже не было.

Виновных следствию только предстоит определить (возможно, столбы не были достаточно надежно закреплены), но понятно, что если бы не действия водителя легковушки, аварийной ситуации просто не возникло бы…

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK