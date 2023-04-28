Движение по ж/д части Крымского моста запустят досрочно

Восстановительные работы идут с опережением графика.

Запуск движения по железнодорожной части Крымского моста состоится досрочно, в мае. Изначально завершить все работы планировалось к июлю.

Как сообщил начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов, на сегодня закончены все сложные этапы восстановления железнодорожного моста. Сейчас ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу.

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Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае», – отметил Храпов.

Для автомобилистов с 28 апреля откроются дополнительные пункты досмотра, что позволит ускорить пропуск автотранспорта.

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Источник: ТАСС

Фото: Росавтодор