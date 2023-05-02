Ошибка одного водителя – не повод наказать другого

Так решил Верховный суд, рассмотрев одно необычное дело.

Водитель пересекал перекресток на автомобиле. Перпендикулярно ему летел мотоциклист с пассажиром на борту. Увидев перед собой автомобиль, мотоциклист решил, что ему лучше будет травмироваться самому и заранее, забыв о пассажире. Он завалил байк на бок. Но скорость была высокая, и, скользя на боку по асфальту, мотоциклист с пассажиром врезались в автомобиль, который пересекал проезжую часть. Причем столкновение произошло не в полосе, по которой ехал мотоцикл, а уже на встречке, куда он вылетел боком.

И мотоциклист, и его пассажир получили довольно серьезные травмы, в том числе переломы и отрывы позвонков вследствие удара о сиденье.

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Водителя легковушки обвинили по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса за причинение тяжкого вреда в результате аварии. И суд первой инстанции назначил ему полтора года ограничения свободы. Все вышестоящие суды это решение поддержали. Кроме Верховного суда.

Верховный суд напомнил, что водитель легкового автомобиля Правил не нарушал. Пересечение им проезжей части не состоит в причинной связи с ДТП. А мотоциклист действовал вопреки требованиям Правил – при выявлении опасности не предпринял необходимых действий к торможению до полной остановки. На дороге водитель не отвечает за действия другого водителя. Если кто-то решил нарушить Правила - не тормозить, а лечь на асфальт, — это его проблемы.

Суды все эти обстоятельства не учли.

Верховный суд направил дело на пересмотр в первичную инстанцию – районный суд.

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Источник: «Российская газета»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев