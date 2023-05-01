В России заканчиваются иномарки

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Речь о тех, которые перестали официально поставляться больше года назад.

За РулемЦены на Lada снизятся

Дилерские запасы автомобилей Hyundai/Kia, Volkswagen/Skoda, Renault, Toyota, Opel и других марок, которые не ввозятся к нам официально с 2022 года, быстро сокращаются. Продавцы реализовали почти все запасы.

Например, в Новосибирске один из самых крупных дилеров имеет в наличии 61 Тойоту восьми моделей и 36 машин Hyundai, но ситуация с Volkswagen гораздо хуже (их всего 8), а Audi вообще только 2 штуки. Даже другая корейская марка Kia представлена лишь четырьмя экземплярами.

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Представитель дилера сообщил, что автомобилей мало, последние поставки были в январе. Дилеры распродают остатки, машин больше нет.

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Источник: NGS

Фото: Depositphotos

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За РулемПшенин Владимир
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