В России заканчиваются иномарки
Дилерские запасы автомобилей Hyundai/Kia, Volkswagen/Skoda, Renault, Toyota, Opel и других марок, которые не ввозятся к нам официально с 2022 года, быстро сокращаются. Продавцы реализовали почти все запасы.
Например, в Новосибирске один из самых крупных дилеров имеет в наличии 61 Тойоту восьми моделей и 36 машин Hyundai, но ситуация с Volkswagen гораздо хуже (их всего 8), а Audi вообще только 2 штуки. Даже другая корейская марка Kia представлена лишь четырьмя экземплярами.
Представитель дилера сообщил, что автомобилей мало, последние поставки были в январе. Дилеры распродают остатки, машин больше нет.
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Источник: NGS
Фото: Depositphotos
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