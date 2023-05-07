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Самолет разложился при посадке на шоссе – видеоСамолет разложился при посадке на шоссе – видео
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Самолет разложился при посадке на шоссе – видео

И хотя он при ударе о землю разломился пополам, никто в этой катастрофе не пострадал.

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Видеть искореженные останки небольшого самолета на шоссе – плохая примета. Но не в этот раз. Удивительно, но все, кто летел в самолете, ушли с места крушения своими ногами. Более того, пассажир записал на видео падение и удар о землю.

Авиакатастрофа произошла в Панаме в начале мая, сообщает Newsroom Panama. Четырехместный самолет Cessna 172 возвращался из Гуна-Яла, провинции на северо-восточном побережье страны, когда при подлете к Панама-Сити произошла поломка.

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В самолете находились три пассажира и пилот. Как видно на снятых кадрах, самолет упал на шоссе, окруженное лесом. Затем показываются кадры, снятые из салона самолета – с переднего правого сиденья.

Похоже, что пилот пытался приземлиться на более широкой дороге, которая проходит правее, но перед столкновением Cessna накренился и мотор самолета заглох.

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Далее слышна серия сильных ударов. По иронии судьбы самолет приземляясь на мост, столкновения с которым пилот пытался избежать.

Newsroom Panama сообщает, что пилот не смог приземлиться в близлежащем международном аэропорту Маркоса А. Гелаберта, что привело к вынужденной аварийной посадке на шоссе.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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