Самолет разложился при посадке на шоссе – видео
Видеть искореженные останки небольшого самолета на шоссе – плохая примета. Но не в этот раз. Удивительно, но все, кто летел в самолете, ушли с места крушения своими ногами. Более того, пассажир записал на видео падение и удар о землю.
Авиакатастрофа произошла в Панаме в начале мая, сообщает Newsroom Panama. Четырехместный самолет Cessna 172 возвращался из Гуна-Яла, провинции на северо-восточном побережье страны, когда при подлете к Панама-Сити произошла поломка.
В самолете находились три пассажира и пилот. Как видно на снятых кадрах, самолет упал на шоссе, окруженное лесом. Затем показываются кадры, снятые из салона самолета – с переднего правого сиденья.
Похоже, что пилот пытался приземлиться на более широкой дороге, которая проходит правее, но перед столкновением Cessna накренился и мотор самолета заглох.
Далее слышна серия сильных ударов. По иронии судьбы самолет приземляясь на мост, столкновения с которым пилот пытался избежать.
Newsroom Panama сообщает, что пилот не смог приземлиться в близлежащем международном аэропорту Маркоса А. Гелаберта, что привело к вынужденной аварийной посадке на шоссе.
- Названы главные проблемы при продаже машины: оказалось, что женщинам гораздо проще продать свой автомобиль, чем мужчинам.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото, видео: Youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен