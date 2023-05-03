Верховный суд пояснил, считать ли права удостоверением личности
Верховный суд России сделал важное разъяснение: водительские права юридически не являются удостоверением личности. Соответственно, они не могут служить заменой паспорту. Поэтому в официальных случаях, когда человек обязан иметь при себе удостоверение личности, права не подойдут.
Член Ассоциации юристов России Герман Казанов пояснил, что действующее законодательство предусматривает ситуации, в которых у гражданина РФ в обязательном порядке должны иметься при себе документы, удостоверяющие личность.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
«В частности, к таким ситуациям можно отнести военное положение, нахождение на приграничной территории, работу или проживание на спецобъектах оборонного и стратегического значения», – добавил он.
В таких случаях ни водительские права, ни какие-то другие документы с фотографиями не помогут. Фотографии здесь ничего не решают.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Российская газета
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен