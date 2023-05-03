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Верховный суд пояснил, считать ли права удостоверением личности

Законодательство четко регулирует этот вопрос.

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Верховный суд России сделал важное разъяснение: водительские права юридически не являются удостоверением личности. Соответственно, они не могут служить заменой паспорту. Поэтому в официальных случаях, когда человек обязан иметь при себе удостоверение личности, права не подойдут.

Член Ассоциации юристов России Герман Казанов пояснил, что действующее законодательство предусматривает ситуации, в которых у гражданина РФ в обязательном порядке должны иметься при себе документы, удостоверяющие личность.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«В частности, к таким ситуациям можно отнести военное положение, нахождение на приграничной территории, работу или проживание на спецобъектах оборонного и стратегического значения», – добавил он.

В таких случаях ни водительские права, ни какие-то другие документы с фотографиями не помогут. Фотографии здесь ничего не решают.

Источник: Российская газета

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