УАЗ повысил цены на своем сайте

Но на самом деле это не так.

Цены всех моделей УАЗа на сайте выросли. Такой вывод можно сделать, сравнив нынешние цифры с началом апреля.

Но на самом деле все немного не так. В пресс-службе завода рассказали, что рекомендованные цены не менялись, и даже выросли некоторые заводские скидки. А увеличение цен на сайте связано с тем, что раньше там значились цифры с учетом программы льготного кредитования, а теперь, когда большинство банков не выдают такие кредиты, отображаются «чистые» рекомендованные цены.

Самой доступной моделью оказался Патриот. Сейчас он стоит от 1 330 000 рублей, а раньше минимальная цена составляла 1 104 000 рубля с учетом госпрограммы. Для Хантера соответствующие цифры 1 390 000 и 1 112 000 рублей, для Пикапа – 1 555 000 и 1 244 000 рублей.

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Источник: autonews

Фото: УАЗ