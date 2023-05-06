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УАЗ повысил цены на своем сайте

Но на самом деле это не так.

За РулемАвтомобили Lada подорожали

Цены всех моделей УАЗа на сайте выросли. Такой вывод можно сделать, сравнив нынешние цифры с началом апреля.

Но на самом деле все немного не так. В пресс-службе завода рассказали, что рекомендованные цены не менялись, и даже выросли некоторые заводские скидки. А увеличение цен на сайте связано с тем, что раньше там значились цифры с учетом программы льготного кредитования, а теперь, когда большинство банков не выдают такие кредиты, отображаются «чистые» рекомендованные цены.

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Самой доступной моделью оказался Патриот. Сейчас он стоит от 1 330 000 рублей, а раньше минимальная цена составляла 1 104 000 рубля с учетом госпрограммы. Для Хантера соответствующие цифры 1 390 000 и 1 112 000 рублей, для Пикапа – 1 555 000 и 1 244 000 рублей.

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Источник: autonews

Фото: УАЗ

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За РулемПшенин Владимир
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