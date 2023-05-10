Для этой группы водителей хотят ввести гигантские штрафы

Предложение увеличить санкции для нарушителей ПДД в 10 раз поступило от Совфеда.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз.

Нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей не соответствует современным реалиям, заявил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

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Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливался штраф, этого было достаточно, но сейчас сумма нуждается в корректировке, пояснил сенатор.

Для этого потребуется внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ.

Кроме того, Шейкин призвал создать единую систему для регистрации владельцев электросамокатов. Это позволит в кратчайшие сроки устанавливать правонарушителей.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов, в частности, он считает, что следует обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com