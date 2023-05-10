Для этой группы водителей хотят ввести гигантские штрафы
Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз.
Нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей не соответствует современным реалиям, заявил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливался штраф, этого было достаточно, но сейчас сумма нуждается в корректировке, пояснил сенатор.
Для этого потребуется внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ.
Кроме того, Шейкин призвал создать единую систему для регистрации владельцев электросамокатов. Это позволит в кратчайшие сроки устанавливать правонарушителей.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов, в частности, он считает, что следует обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость.
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Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos.com
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