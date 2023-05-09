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Откажись от кофе – купи автомобиль: подсчитали, сколько лет на это потребуется

Дешевле всего в «чашках кофе» обойдется покупка подержанной Lada.

За РулемСредняя цена автомобиля приблизилась к 2,5 млн рублей

Необычное исследование провели эксперты «Авито Авто». Они подсчитали, что для того, чтобы приобрести б/у автомобиль Lada в 2023 году, россиянину нужно отказаться от 2 тыс. чашек кофе.

Бюджетный Nissan на вторичном рынке можно купить, лишив себя как минимум 7,7 тыс. чашек кофе.

Недорогой Volkswagen «обойдется» в 8,6 тыс. чашек бодрящего напитка, а Hyundai – в 10 тыс. чашек кофе. Подержанные Toyota и Kia «стоят» и того дороже – 12,2 тыс. и почти 13 тыс. соответственно.

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«Таким образом, если ежедневно выпивающие по пять стаканчиков кофе россияне откажутся от напитка на год, то на сэкономленные средства можно приобрести автомобиль», — говорится в исследовании.

При анализе эксперты брали стоимость стандартной чашки кофе из расчета от 80 до 100 рублей и среднюю цену авто – 550 тыс. рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash

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