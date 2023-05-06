На КАМАЗе новая вакансия: оператор... беспилотника!

Предстоит контролировать грузовик при включенном автопилоте, определять его ошибки и предотвращать аварийные ситуации.

Проект КАМАЗ Континент жив - это подтверждает свежая вакансия, размещенная на сайте hh.ru. Компания ищет водителя высокоавтоматизированного транспортного средства категории Е. Далее уточняется, что это машина на базе КАМАЗ-54907. Именно такой индекс носит тягач Континент, в котором развиваются идеи нового КАМАЗ-54901, заложена электромобильность и автономность.

Водителя ищут для испытания указанного беспилотника на маршруте Москва - Петербург, трасса М11. Напомним, первые беспилотные грузовики на этой трассе должны появиться уже в июне.

Фактически же ищется водитель-дальнобойщик с опытом от трех лет, ответственный, разбирающийся в технике и имеющий высшее техническое образование. Предстоит управлять грузовиком, контролировать его при включенном автопилоте, определять его ошибки и предотвращать аварийные ситуации.

КАМАЗ-54907 Континент на выставке COMTRANS-2021

Отметим, что вакансию разместил расположенный в Сколково «Инновационный центр КАМАЗ». Работа предполагает полную занятость и полный рабочий день. Зарплата обещается на уровне от 90 тысяч рублей до вычета налогов. По результатам работы за год предполагается премия.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Русский автомобиль

Фото: «За рулем»