«Мужики, ну пожалуйста!» В Якутии дальнобойщик терпит бедствие (видео)

Шоферу пришлось ехать одному в темноте, в результате чего он сбился с пути и провалился под лед.

Якутия - это место, где жизнь идет совсем по иным законам, нежели привыкли жители других регионов РФ. Это суровый край, и труд шоферов здесь особенно сложен. И важен, ведь от успешной доставки грузов по зимникам, которые представляют собой русла замерзших рек, зависит жизнь людей.

Источник сообщает, что на севере Якутии в ущелье Труба медленно тонет КАМАЗ, который вез груз продуктов и техники. Машина шла в колонне, но из-за поломки водитель остановился и отстал от группы.

Пока шел ремонт, спустилась ночь. Шоферу пришлось ехать одному в темноте, в результате чего он сбился с пути и провалился под лед. Машина оказалась в центре небольшой реки, завалившись на бок.

Водителю удалось покинуть кабину, но вот автомобиль и груз находятся в сложном положении. По словам водителя, его медленно подмывает сильным течением и скоро снесет и утащит под лед. Он записал видеообращение ко всем, кто может оказаться рядом со спецтехникой.

Он говорит, что к месту, где он находится, вполне можно проехать. Все подготовительные процедуры для того, чтобы вытащить грузовик и полуприцеп, но уже выполнил. Он просит помочь ему справиться с бедой и обещает отблагодарить вкусной рыбой и уцелевшими продуктами. Стоимость 30-тонного груза оценивается в 6 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Дальнобойщики