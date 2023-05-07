Выявлена главная опасность кондиционера
По словам врачей, он может стать причиной целого списка заболеваний.
Если не выполнять своевременное обслуживание кондиционера, в системе могут завестись опасные микроорганизмы. Один из них, Legionella pneumophila, способен вызвать легионеллез, часто дополненный аптипичной пневмонией, говорит врач-терапевт Дарья Баютина.
Также в системе кондиционирования могут размножаться грибы-аллергены, которые могут обострить бронхиальную астму.
Так как кондиционер сушит воздух, могут возникнуть и воспалительные заболевания (например,конъюнктивит, ринит, тонзиллит).
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Источник: Газета.ру
Фото: Depositphotos
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