Выявлена главная опасность кондиционера

По словам врачей, он может стать причиной целого списка заболеваний.

Если не выполнять своевременное обслуживание кондиционера, в системе могут завестись опасные микроорганизмы. Один из них, Legionella pneumophila, способен вызвать легионеллез, часто дополненный аптипичной пневмонией, говорит врач-терапевт Дарья Баютина.

Также в системе кондиционирования могут размножаться грибы-аллергены, которые могут обострить бронхиальную астму.

Так как кондиционер сушит воздух, могут возникнуть и воспалительные заболевания (например,конъюнктивит, ринит, тонзиллит).

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.ру

Фото: Depositphotos