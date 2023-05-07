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ГАЗ подал третий иск к Фольксвагену

На этот раз на сумму 15,6 млрд рублей.

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ГАЗ 5 мая подал в Арбитражный суд Нижегородской области третий иск к Volkswagen (а точнее к Volkswagen Aktiengesellschaft и «Фольксваген Груп Рус») на сумму 15,574 млрд рублей. Иных подробностей пока нет.

Напомним, первый иск был подан 14 марта. В нем Горьковский автозавод требовал признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке Volkswagen на своих мощностях в Нижнем Новгороде и взыскать с немецкой компании 15,6 млрд рублей убытков. 17 марта суд удовлетворил ходатайство об аресте имущества VW в России.

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В апреле ГАЗ подал второй иск, в удовлетворении которого было отказано, а позже сняли и арест. Очередное заседание по первому иску назначено на 30 мая, по второму – на 7 июня.

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Источник: Газета.ру

Фото: Depositphotos, Unsplash

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