Новый пикап Toyota Tacoma: первое официальное фото

Премьера назначена на 19 мая.

В сети появилось первое настоящее фото нового поколения пикапа Toyota Tacoma. Это официальное фото, как утверждают пользователи, было обнаружено на американском сайте бренда.

Этот кадр показывает машину в агрессивном обвесе, с воздухозаборником на капоте и мощной защитой агрегатов. Предположительно, так будет выглядеть экстремальное исполнение TRD Pro.

По технике тоже ожидаются особенности: на такой пикап поставят регулируемые амортизаторы Fox, вместо рессор сзади будут пружины, а тормоза на всех колесах окажутся дисковыми.

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Источник: 4th Gen Tacoma

Фото: Toyota, 4th Gen Tacoma