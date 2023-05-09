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Новый пикап Toyota Tacoma: первое официальное фото

Премьера назначена на 19 мая.

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В сети появилось первое настоящее фото нового поколения пикапа Toyota Tacoma. Это официальное фото, как утверждают пользователи, было обнаружено на американском сайте бренда.

Этот кадр показывает машину в агрессивном обвесе, с воздухозаборником на капоте и мощной защитой агрегатов. Предположительно, так будет выглядеть экстремальное исполнение TRD Pro.

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По технике тоже ожидаются особенности: на такой пикап поставят регулируемые амортизаторы Fox, вместо рессор сзади будут пружины, а тормоза на всех колесах окажутся дисковыми.

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Источник: 4th Gen Tacoma

Фото: Toyota, 4th Gen Tacoma

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