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Российские владельцы иномарок фактически остались без запчастейРоссийские владельцы иномарок фактически остались без запчастей
Ждать их теперь приходится до полугода. И цены...

Российские владельцы иномарок фактически остались без запчастей

Ждать их теперь приходится до полугода. И цены при этом выросли в два раза.

В России существенно вырос срок ожидания запчастей для иномарок. В первую очередь это касается авто среднего и премиального сегментов, отмечают представители отрасли.

Дольше всего придется ждать поставки из-за рубежа электронных блоков, элементов кузова, деталей интерьера, двигателей, головок блоков цилиндров и узлов трансмиссии. В основном, с долгой доставкой сталкиваются владельцы автомобилей Hyundai, Kia, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Эксперты рынка также отмечают, что из-за сложившегося дефицита и возросших логистических расходов цены на запчасти заметно увеличились. На некоторые дефицитные позиции – в два раза по сравнению с 2022 годом.

Источник: Известия

Фото: pxfuel.com

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