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В России ужесточат наказание за пьяную езду на скоростных трассах

Наказание для нетрезвых водителей есть и сейчас, но не предусмотрены различные обстоятельства правонарушения. А последствия могут быть разными.

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился с письмом на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова, предложив увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах.

Сейчас существует наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения либо за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Это штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но не предусмотрены различные обстоятельства совершения административного правонарушения.

Последствия могут быть разными – в одном случае водитель сел за руль подшофе, чтобы переставить автомобиль, а в другом – подогретый алкоголем поехал лихачить на скоростную трассу, что могло привести к массовым авариям с многочисленными жертвами.

Поэтому он предлагает внести изменения в КоАП и ужесточить наказание за пьяную езду или передачу управления нетрезвому водителю на трассе с допустимой скоростью движения от 100 км/ч. Он предлагает для этих случаев ввести штраф в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 4 лет.

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Источник: RT

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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