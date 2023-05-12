В России ужесточат наказание за пьяную езду на скоростных трассах
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился с письмом на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова, предложив увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах.
Сейчас существует наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения либо за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Это штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но не предусмотрены различные обстоятельства совершения административного правонарушения.
Последствия могут быть разными – в одном случае водитель сел за руль подшофе, чтобы переставить автомобиль, а в другом – подогретый алкоголем поехал лихачить на скоростную трассу, что могло привести к массовым авариям с многочисленными жертвами.
Поэтому он предлагает внести изменения в КоАП и ужесточить наказание за пьяную езду или передачу управления нетрезвому водителю на трассе с допустимой скоростью движения от 100 км/ч. Он предлагает для этих случаев ввести штраф в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 4 лет.
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Источник: RT
Фото: depositphotos.com
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