На смену традиционным для России брендам приходят новые. Зачастую это параллельный импорт из Поднебесной, но бывают и исключения.

Действительно, эта модель не из КНР, но есть нюанс: она иранская. Слухов о современном иранском автопроме ходит масса, а с его прошлым мы и так довольно хорошо знакомы, ведь речь о марке Iran Khodro, не раз пытавшейся зайти на российский рынок.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев напомнил, что компания «Рольф» теперь официально представляет Iran Khodro (IKCO) в России и намерена продавать три модели. Одна из них – IKCO Tara, ценовой и идеологический конкурент новой Весты.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Это модернизированный и перелицованный клон Peugeot 301/Citroen C-Elysеe. Продают машину в одной комплектации: мотор 1.6 (113 л.с.), 6АКП.

Движок ведет родословную от архаичного TU5 (EP5) – чугунный блок, распределенный впрыск. Автомат – модернизация французской же коробки AT6, которая, в свою очередь, сделана из японской Aisin TF-70SC.

По идее, это надежное и живучее сочетание. Но об особенностях иранской сборки наверняка пока ничего неизвестно.

Оснащение машин для России: круиз-контроль, камера заднего вида, люк, кондиционер. Цена – 1,7 млн рублей. Кстати, по параллельному импорту то же самое получается дешевле.

А какие еще есть альтернативы китайским машинам в бюджетном сегменте? Давайте разбираться!

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Фото: Iran Khodro