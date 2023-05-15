В Москве накрыли банду автоворов

Снимали каталитические нейтрализаторы с каршеринговых машин, угоняя их в подмосковный гараж.

Среди деталей, которые могут снять с вашей машины в первую очередь, каталитический нейтрализатор, пожалуй, входит в топ-5. Более 20 машин каршеринга в Москве лишились именно этого ценного узла. Полиция Москвы задержала банду из 14 (!) приезжих мужчин в возрасте от 23 до 47 лет.

Организованная группа на протяжении года похищала каталитические нейтрализаторы с каршеринговых авто.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Они арендовали машины, создавая аккаунты в приложении или, посулив вознаграждение, пользовались чужими. Далее машина пригонялась в гараж в Московской области, механики снимали запчасть, после чего она продавалась для дальнейшей переработки.

Полиция провела обыски, изъяв телефоны и иные вещдоки, подтверждающие причастность. Установлено более 20 эпизодов краж, ущерб составил свыше миллиона рублей.

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Источник и фото: МВД Медиа