В Москве накрыли банду автоворов
Среди деталей, которые могут снять с вашей машины в первую очередь, каталитический нейтрализатор, пожалуй, входит в топ-5. Более 20 машин каршеринга в Москве лишились именно этого ценного узла. Полиция Москвы задержала банду из 14 (!) приезжих мужчин в возрасте от 23 до 47 лет.
Организованная группа на протяжении года похищала каталитические нейтрализаторы с каршеринговых авто.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Они арендовали машины, создавая аккаунты в приложении или, посулив вознаграждение, пользовались чужими. Далее машина пригонялась в гараж в Московской области, механики снимали запчасть, после чего она продавалась для дальнейшей переработки.
Полиция провела обыски, изъяв телефоны и иные вещдоки, подтверждающие причастность. Установлено более 20 эпизодов краж, ущерб составил свыше миллиона рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник и фото: МВД Медиа
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен