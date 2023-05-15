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В перезапуск питерского завода Toyota вложат 37 млрд рублей

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Для начала производства собственных автомобилей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге концерн «Алмаз-Антей» намерен привлечь кредитные средства в размере 35-37 млрд рублей.

Как рассказал генеральный директор «Обуховского завода» (входит в «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников, эти инвестиции необходимы, чтобы уже в 2024 году начать выпуск грузовиков БАЗ собственной разработки, а к 2027-му – электромобилей Е-Нева.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Объем выпуска грузовиков планируется на уровне 2 тыс. единиц в год, перспективы электромобилей – 55–60 тысяч машин в год.

Кроме того, для «разгона» производства электрокаров, перед выпуском Е-Нева на предприятии уже в следующем году планируется начать выпуск электрического микрокара L-type. Первый образец представят в конце мая.

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Источник: Фонтанка.ру

Фото: Toyota, Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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