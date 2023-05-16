Новый российский автомобиль покажут на форуме «Армия-2023»

Машина полностью импортозамещенная – собирается исключительно из отечественных узлов и компонентов.

На форуме «Армия-2023» будет впервые представлен новый российский бронеавтомобиль «Феникс». Это версия уже известного бронемобиля «Тайфун-К53949», но в его конструкции нет ни одного компонента от иностранного поставщика.

Разработчиком новинки является АО «Ремдизель», на стенде которого и будет представлен бронеавтомобиль. Напомним, что форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа 2023 года в КВЦ «Патриот» (Московская область, Кубинка).

Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства», – рассказал РИА Новости представитель компании «Ремдизель».

Отказ от специального шасси не случаен (к слову, «Тайфун-К53949» выпускается на спецшасси). Дело в том, что такая унификация с гражданской техникой позволяет не только оснащать армию простой и качественной техникой, но и поставлять ее в самые короткие сроки за счет быстрого производства.

Ранее мы писали об интересных особенностях еще двух новых российских бронеавтомобилей, которые прошли по Красной площади 9 мая. Это машины «Ахмат» (З-СТС ) и «Спартак» (АМН-590951).

Фото: АО «Ремдизель»