Новый трейлер «Форсажа 10» до предела накалил интерес зрителей

Это последний ролик перед премьерой новой части франшизы, которая состоится уже в субботу, 19 мая.

Финальный трейлер нового фильма длится более четырех минут, и в нем немало информации, чтобы подогреть интерес зрителей до точки кипения.

Как обычно, здесь множество взрывов, крутых тачек, выяснений отношений и отсылок к семье. Но на этот раз в фильме чуть меньше автомобилей и очень много драк между главными героями, причем дерутся как мужчины, так и женщины. Летти и Сайфер (в исполнении Мишель Родригес и Шарлиз Терон) по-взрослому выясняют отношения; воссоединение между Ханом (Сон Кан) и Декардом (Джейсон Стэтхэм) тоже дается не гладко.

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На этот раз главным злодеем фильма выступает Данте, которого играет Джейсон Момоа. С ним вступает в схватку Доминик Торетто в блистательном исполнении Вина Дизеля, который борется со всеми за безопасность своей гоночной семьи.

Ранее не раз предупреждали, что следующая, 11-я часть, станет заключительной, но конечно же фанатов фильма волнует вопрос: будет ли 12-й фильм «Форсажа»? Возможно, ответ на него будет дан, когда Fast X выйдет на экраны кинотеатров 19 мая. Вин Дизель пока дает загадочные намеки. Напомним, он является продюсером фильма и исполнителем ключевой роли, а это означает, что у него может быть больше информации, чем у других актеров.

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Источник: Motor 1

Фото: скриншот видео Youtube