#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Новый трейлер «Форсажа 10» до предела накалил интерес зрителейНовый трейлер «Форсажа 10» до предела накалил интерес зрителей
Это последний ролик перед премьерой новой части...
Километр за сто – как измеряются дороги войныКилометр за сто – как измеряются дороги войны
Мы легко ежедневно проезжаем, даже по пробкам,...
Россиянам предложили дешевый кроссовер SuzukiРоссиянам предложили дешевый кроссовер Suzuki
Что важно – он с привычным нам левым рулем.

Новый трейлер «Форсажа 10» до предела накалил интерес зрителей

Это последний ролик перед премьерой новой части франшизы, которая состоится уже в субботу, 19 мая.

За РулемЛюбимая машина Вина Дизеля. Нет, не Dodge Charger

Финальный трейлер нового фильма длится более четырех минут, и в нем немало информации, чтобы подогреть интерес зрителей до точки кипения.

Как обычно, здесь множество взрывов, крутых тачек, выяснений отношений и отсылок к семье. Но на этот раз в фильме чуть меньше автомобилей и очень много драк между главными героями, причем дерутся как мужчины, так и женщины. Летти и Сайфер (в исполнении Мишель Родригес и Шарлиз Терон) по-взрослому выясняют отношения; воссоединение между Ханом (Сон Кан) и Декардом (Джейсон Стэтхэм) тоже дается не гладко.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На этот раз главным злодеем фильма выступает Данте, которого играет Джейсон Момоа. С ним вступает в схватку Доминик Торетто в блистательном исполнении Вина Дизеля, который борется со всеми за безопасность своей гоночной семьи.

Ранее не раз предупреждали, что следующая, 11-я часть, станет заключительной, но конечно же фанатов фильма волнует вопрос: будет ли 12-й фильм «Форсажа»? Возможно, ответ на него будет дан, когда Fast X выйдет на экраны кинотеатров 19 мая. Вин Дизель пока дает загадочные намеки. Напомним, он является продюсером фильма и исполнителем ключевой роли, а это означает, что у него может быть больше информации, чем у других актеров.

Источник: Motor 1

Фото: скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0