Гонка фуры и автобуса закончилась дракой (видео)
В Челябинской области произошла потасовка между водителями грузовика и автобуса. Вечером 13 мая они устроили гонку на трассе М-5 «Урал», обгоняя и подрезая друг друга.
Под Катав-Ивановском водитель фуры опередил оппонента и затормозил, автобус остановился за ним. Шофер грузовика вышел из кабины с монтировкой и направился разбираться с обидчиком.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Видео обрывается в самый напряженный момент, но у нас есть подробности того, что случилось позже. Источник пишет, что водитель автобуса отобрал монтировку и избил дальнобойщика его же орудием.
Водитель фуры получил серьезные травмы и был госпитализирован. Полиция опросила обоих участников инцидента, взяла показания свидетелей и теперь устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео vK
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