Гонка фуры и автобуса закончилась дракой (видео)

Сначала они обгоняли друг друга, рискуя столкновением со встречными, а затем остановились и перешли к драке с неожиданной развязкой.

В Челябинской области произошла потасовка между водителями грузовика и автобуса. Вечером 13 мая они устроили гонку на трассе М-5 «Урал», обгоняя и подрезая друг друга.

Под Катав-Ивановском водитель фуры опередил оппонента и затормозил, автобус остановился за ним. Шофер грузовика вышел из кабины с монтировкой и направился разбираться с обидчиком.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Видео обрывается в самый напряженный момент, но у нас есть подробности того, что случилось позже. Источник пишет, что водитель автобуса отобрал монтировку и избил дальнобойщика его же орудием.

Водитель фуры получил серьезные травмы и был госпитализирован. Полиция опросила обоих участников инцидента, взяла показания свидетелей и теперь устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео vK