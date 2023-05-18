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MAN в России — тоже все? Не совсем!

Несмотря ни на что, владельцы грузовиков могут рассчитывать на привычный сервис.

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Компания MAN начала сокращать присутствие в России еще в 2021 году, а после событий февраля 2022-го ситуация осложнилась до предела. Однако владельцы грузовиков не останутся без поддержки.

Компания «МАН Трак Челны» стала владельцем локального бизнес-подразделения MAN Truck & Bus и продолжит обслуживание и ремонт техники MAN в РФ, сообщает сайт компании.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По сути, для клиентов схема работы останется привычной. У компании большой опыт, она оказывает полный спектр услуг, ценит и стремится сохранить эффективность и безопасность машин MAN, говорится в сообщении.

В июне компанию переименуют: юрлицо вместо ООО «МАН Трак энд Бас Рус» получит название ООО «МТБР». География у МТБР также останется прежней, унаследованной: от Дальнего Востока до Калининграда имеется 60 СТО партнеров и два собственных техцентра в Москве и Санкт-Петербурге.

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Источник: ktt-magazine.ru

Фото: MAN

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За РулемИннокентий Кишкурно
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