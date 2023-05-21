На все случаи жизни: что взять с собой в летнее автопутешествие

Как подготовиться к поездке, чтобы и машину не захламить, и не пришлось голосовать на дороге в поисках помощи? Задачка не из простых.

Раньше, собираясь, например, из Москвы в отпуск к Черному морю, автолюбитель брал с собой «портативный автомагазин»: комплект свечей, ремень вентилятора, распределитель зажигания, полуось и т. д.

Сегодня список короче, но все равно кое-чем запастись придется, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Готовясь к дальней поездке летом, не забудьте взять с собой

Водительские права, страховку автомобиля, регистрационные документы, деньги, банковские карты и мобильный телефон.

Навигационное устройство и бумажные карты (на всякий случай): чтобы иметь возможность найти нужное направление и обойти пробки.

Зарядные устройства и кабели: для мобильного телефона, навигационного устройства и других гаджетов, которые вы используете во время поездки.

Запчасти и инструменты: запасное колесо, ключ для снятия колеса, комплект инструментов для ремонта автомобиля, провода для аккумулятора, дополнительные предохранители и лампочки. А также компрессор и набор жгутиков для ремонта шин и фонарик со свежими батарейками.

Аптечку первой помощи: основные медикаменты, бинты, антисептик, пластыри, жаропонижающие препараты и т. д.

Солнцезащитные средства: солнцезащитные очки, шляпу или кепку, солнцезащитный крем.

Воду и еду: бутылки с питьевой водой, сухие продукты питания, такие как сухофрукты, орехи или энергетические батончики, чтобы иметь возможность перекусить в пути.

Подушки и пледы: чтобы обеспечить комфортный сон или отдых во время остановок.

Небольшой запас топлива и моторного масла также могут пригодиться в дороге.

Жилет со светоотражающими полосками.

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Это лишь основное, подробнее о подготовке в дальнее путешествие читайте в нашем материале.

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