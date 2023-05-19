Новая дорога позволит быстрее добраться до моря

От Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет доехать без светофоров.

Уже летом автомобилисты смогут проехать по новому почти 36-километрому участку М-4 «Дон», который проходит в обход Ростова-на-Дону. Движение по шестиполосной дороге запустят на полгода раньше запланированного срока. Выиграть во времени на пути к Черному морю можно будет около часа.

Это будет хорошим подарком для всей страны – на юг поедем быстрее. И самое главное, что Ростов задышит, транзитный поток уйдет на обход. Трафик по М-4 «Дон» в этом году вырос по отношению к прошлому примерно на 17%. И мы видим, что он будет расти», – рассказал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Кроме того, к концу года завершится реконструкция моста через реку Северский Донец на 930-м км М-4 «Дон», а следующим шагом станут работы по обновлению участка с 923-го по 1034-й км.

Вячеслав Петушенко заверил автомобилистов, что в основное «отпускное время» – с 15 июня по 15 сентября – дорожные работы проводиться не будут, чтобы не создавать дополнительных помех для движения.

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Источник, фото: Автодор