Скандал с зарплатами на УАЗе: что там происходит?

17 мая в Сети получило широкое распространение видео, на котором, как утверждает автор, показана забастовка рабочих УАЗа.

Сообщалось, что к митингующим вышел директор завода Алексей Спирин и пообещал индексацию зарплаты на 12%. Всю эту информацию УАЗ официально опроверг:

«Сегодня [17 мая] на УАЗ после рабочей смены проходила плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно в разных производствах после окончания рабочей смены, либо в перерывах. Обсуждались вопросы, в т.ч. и по повышению зарплаты. Сегодня средняя зарплата на УАЗ выше средней по региону. В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022 -на 10%. Очередной этап повышения заработной платы на 5% прошел 1 марта и с 1 июня состоится еще одно повышение на 7%», - сообщила пресс-служба.

Меж тем, в соцсетях получил хождение документ, который описывают как коллективное обращение к гендиректору предприятия, составленное по итогам «коллективного собрания в одном из цехов» 17 мая.

В обращении рабочие указывают на уровень своей зарплаты, который низок по сравнению с другими компаниями Ульяновской области - в частности, с предприятием, обслуживающим УАЗ по аутсорсингу.

Официальные лица УАЗа отреагировали и на это, заметив, что «оплата труда аутсорсеров не превышает совокупной оплаты труда и выплат штатным сотрудникам завода с учетом социальных гарантий».

«В целом по ситуации и характеру информационных вбросов вокруг нее, у нас есть основания полагать, что повестка целиком создана известными политическими силами в Ульяновской области, специализирующимися на протестных акциях и раскачивании общественных настроений», - отметили на УАЗе.

18 мая появились сообщения о том, что ситуацией с рабочими на УАЗе заинтересовалась прокуратура, организовав проверку информации о нарушении трудовых прав.

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Источник: Русский автомобиль, BAZA

Видео: Авто Эксперт