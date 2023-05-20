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В сети показали современную версию Москвича 2141

Выглядит в духе времени, но и оригинал узнается.

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Художник Никита Чуйко изобразил свое видение того, как бы мог выглядеть Москвич 2141, если бы выпускался в наши дни.

В такой версии общий силуэт автомобиля сохранился в первозданном виде, а основные изменения сосредоточились в передней и задней частях автомобиля, так что, возможно, получившийся результат впору назвать глубоким рестайлингом.

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Спереди и сзади можно увидеть измененные (конечно же, светодиодные) фары и фонари. Кроме того, согласно нынешней моде на кросс-версии, у машины появился некрашеный пластиковый обвес, а задний бампер ради увеличения угла въезда выполнен скошенным. Дополнительный бонус – новые дверные ручки под естественный хват и зеркала.

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Источник: Quto

Фото: из архива «За рулем», Quto

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За РулемПшенин Владимир
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