Такси переведут на отечественные машины
Идею уже поддержали в минпромторге.
Министерство промышленности и торговли поддержало идею члена комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по обязательному минимальному уровню локализации автомобилей такси стоимостью до четырех миллионов рублей.
«Подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на автомобили отечественного производства», — прокомментировали инициативу в министерстве.
Как не загубить двигатель некачественным маслом7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Перевозчики также не возражают, но готовы к этому только в том случае, если государство окажет поддержку.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Парламентская газета
Фото: АВТОВАЗ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0