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Такси переведут на отечественные машины

Идею уже поддержали в минпромторге.

За РулемВ России появился автомобиль дешевле миллиона рублей

Министерство промышленности и торговли поддержало идею члена комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по обязательному минимальному уровню локализации автомобилей такси стоимостью до четырех миллионов рублей.

«Подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на автомобили отечественного производства», — прокомментировали инициативу в министерстве.

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Перевозчики также не возражают, но готовы к этому только в том случае, если государство окажет поддержку.

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Источник: Парламентская газета

Фото: АВТОВАЗ

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