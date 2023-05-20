Такси переведут на отечественные машины

Идею уже поддержали в минпромторге.

Министерство промышленности и торговли поддержало идею члена комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по обязательному минимальному уровню локализации автомобилей такси стоимостью до четырех миллионов рублей.

«Подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на автомобили отечественного производства», — прокомментировали инициативу в министерстве.

Перевозчики также не возражают, но готовы к этому только в том случае, если государство окажет поддержку.

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Источник: Парламентская газета

Фото: АВТОВАЗ