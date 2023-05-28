Зимой в Якутии зимники, а летом? Видео о нелегком труде шоферов

Вместо зимников, гарантировавших хоть какую-то твердь под колесами, теперь реки, которые нужно пересекать вброд.

«За рулем» не раз рассказывал о нелегком труде и экстремальных ситуациях, в которые попадают водители грузовиков в Якутии в зимнее время – а оно здесь почти всегда.

Грузы приходится доставлять по так называемым зимникам – руслам промерзших до дна рек, превращающихся в своеобразные дороги.

Путь изобилует снежными переметами и ледовыми разломами, из-за чего парни вынуждены демонстрировать просто высший пилотаж управления грузовиком. Иначе продукты первой необходимости попросту не доедут до какого-нибудь отдаленного села.

Но правда в том, что и короткой весной, и столь же недолгим летом шоферам в Якутии приходится не легче. Вместо зимников, гарантировавших хоть какую-то твердь под колесами, теперь реки, которые нужно пересекать вброд.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK