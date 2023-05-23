#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прямые рейсы во Вьетнам скоро станут доступныПрямые рейсы во Вьетнам скоро станут доступны
Россия и Вьетнам ведут переговоры по...
В России хотят выпускать аналоги зарубежных запчастейВ России хотят выпускать аналоги зарубежных запчастей
Вопрос о легализации такого бизнеса рассмотрят...
Таксист помог заблудившимся в городе лосям (видео)Таксист помог заблудившимся в городе лосям (видео)
Точнее, лосятам, которые больше всего...

Россияне набрали рекордное количество автокредитов

По данным «Скоринг бюро», за прошедший год средняя сумма автокредита достигла рекордных 1,3 миллиона рублей.

За РулемВместо Rio и Polo: 5 доступных моделей, которые перевернут рынок

В годовом выражении количество выданных автокредитов выросло в 3,7 раза – до 68,9 тысячи ссуд, а их сумма – в четыре раза, до 90,4 миллиарда рублей.

В результате общая сумма кредитов выросла на 7,1% и составила 1,25 триллиона рублей – это самая большая цифра за всю историю.

Количество активных автокредитов у россиян за год почти не изменилось, оставшись на уровне 1,76 миллиона ссуд. При этом количество просрочек платежей свыше 90 дней выросло на 5,5% – до 110,1 тысячи кредитов.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник: РИА Новости

Фото: ITAR-TASS / Valery Matytsin

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0