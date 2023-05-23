Россияне набрали рекордное количество автокредитов

По данным «Скоринг бюро», за прошедший год средняя сумма автокредита достигла рекордных 1,3 миллиона рублей.

В годовом выражении количество выданных автокредитов выросло в 3,7 раза – до 68,9 тысячи ссуд, а их сумма – в четыре раза, до 90,4 миллиарда рублей.

В результате общая сумма кредитов выросла на 7,1% и составила 1,25 триллиона рублей – это самая большая цифра за всю историю.

Количество активных автокредитов у россиян за год почти не изменилось, оставшись на уровне 1,76 миллиона ссуд. При этом количество просрочек платежей свыше 90 дней выросло на 5,5% – до 110,1 тысячи кредитов.

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Источник: РИА Новости

Фото: ITAR-TASS / Valery Matytsin