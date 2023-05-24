Семейство моделей BMW пополнится

В пресс-релизе компании BMW проанонсировали новое поколение электрокаров.

Семейство BMW i4 пополнится новой полноприводной версией i4 xDrive40. Мощный двухмоторный электромобиль сможет разогнаться до 100 км в час за 4,9 секунды. Стартовая цена – 62 595 долларов США.

В 2024 году BMW 7-й серии также расширит линейку. Ожидается подключаемый гибрид BMW 750e xDrive PHEV с 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем TwinPower Turbo мощностью 308 л.с. Вкупе с электромотором новинка предлагает 483 л.с. мощности и примерно 56 км чисто электрического запаса хода. Стартовая цена — 107 000 долларов.

Второй новинкой в седьмой серии BMW станет заднеприводный i7 eDrive50 стоимостью от 106 695 долларов.

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Источник: Рамблер

Фото: BMW