АВТОВАЗ повышает зарплаты сотрудникам

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Волжский автозавод не только перезапустит старую промплощадку, но и повысит тарифные ставки и оклады работников на 9%. Такое решение принято руководством предприятия и профсоюзом на заседании согласительной комиссии.

На АВТОВАЗе отмечают, что ежегодная индексация тарифных ставок и окладов закреплена в коллективном договоре предприятия.

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На сколько именно повышать зарплаты, определяют исходя из текущих показателей предприятия и актуальной величины прожиточного минимума.

Комиссия отдельно отметила успешный перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, обеспечение занятости работников за счет временных работ, а также решение об опережающем повышении оплаты труда с целью поддержания покупательной способности.

Тарифные ставки и оклады работникам АВТОВАЗа будут повышены на 9% уже с 1 июля.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: depositphotos.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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