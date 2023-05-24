АВТОВАЗ повышает зарплаты сотрудникам

Это прописано в колдоговоре: если у предприятия есть успехи, оплату труда индексируют.

Волжский автозавод не только перезапустит старую промплощадку, но и повысит тарифные ставки и оклады работников на 9%. Такое решение принято руководством предприятия и профсоюзом на заседании согласительной комиссии.

На АВТОВАЗе отмечают, что ежегодная индексация тарифных ставок и окладов закреплена в коллективном договоре предприятия.

На сколько именно повышать зарплаты, определяют исходя из текущих показателей предприятия и актуальной величины прожиточного минимума.

Комиссия отдельно отметила успешный перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, обеспечение занятости работников за счет временных работ, а также решение об опережающем повышении оплаты труда с целью поддержания покупательной способности.

Тарифные ставки и оклады работникам АВТОВАЗа будут повышены на 9% уже с 1 июля.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: depositphotos.com