Рамный пикап Foton Tunland возвращается в Россию с полным набором «плюшек»

Спустя четыре года рамник едет к нам с модернизированной кабиной и новым мотором.

Еще весной прошлого года Компания Beiqi Foton Motor Co объявила о появлении пикапа на российском рынке, и только в 2023 году на выставке СТТ Expo мы видим, что пикап все же добрался до России. Причем это обновленная версия с модернизированной кабиной, новым 2-литровым турбодизелем 4F20TC мощностью 163 л.с., с автоматической трансмиссией и полным приводом с раздаточной коробкой Borg Warner.

Foton Tunland в самой дорогой комплектации с кожаным салоном будет стоить примерно 3,5 миллиона рублей.

Впрочем, ожидаются и более простые комплектации.

Первая партия из 200 пикапов, отправленных в Россию, уже забронированы.

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Источник: Рамблер