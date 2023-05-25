Рамный пикап Foton Tunland возвращается в Россию с полным набором «плюшек»
Спустя четыре года рамник едет к нам с модернизированной кабиной и новым мотором.
Еще весной прошлого года Компания Beiqi Foton Motor Co объявила о появлении пикапа на российском рынке, и только в 2023 году на выставке СТТ Expo мы видим, что пикап все же добрался до России. Причем это обновленная версия с модернизированной кабиной, новым 2-литровым турбодизелем 4F20TC мощностью 163 л.с., с автоматической трансмиссией и полным приводом с раздаточной коробкой Borg Warner.
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Foton Tunland в самой дорогой комплектации с кожаным салоном будет стоить примерно 3,5 миллиона рублей.
Впрочем, ожидаются и более простые комплектации.
Первая партия из 200 пикапов, отправленных в Россию, уже забронированы.
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Источник: Рамблер
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