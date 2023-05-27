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Как залить топливо в бак «до краев»?

Для этого надо знать принцип работы заправочного пистолета.

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Залить полный бак почти нереально ввиду особой конструкции заправочного пистолета, напоминает эксперт Егор Васильев..

Пока кончик пистолета находится в воздухе, поток топлива стремительно наполняет бак автомобиля и благодаря эффекту Вентури создает разрежение в небольшой воздушной трубочке, расположенной в изливе его отверстия.

Как только отверстие касается топлива, разрежение исчезает, и предохранительный клапан перекрывает поток. Когда бак уже почти полон, этот полезный механизм предотвращает разбрызгивание топлива., но при этом не дает залить бак доверху.

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Обойти этот механизм на самом деле легко.

После первой «отсечки» надо лишь приподнять «пистолет» и нажать на рычаг уже максимально аккуратно, не допуская возрастания силы потока.

Однако стоит делать это с умом и очень аккуратно, чтобы не допустить перелива. Все же топливо очень огнеопасно.

Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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