Как залить топливо в бак «до краев»?

Для этого надо знать принцип работы заправочного пистолета.

Залить полный бак почти нереально ввиду особой конструкции заправочного пистолета, напоминает эксперт Егор Васильев..

Пока кончик пистолета находится в воздухе, поток топлива стремительно наполняет бак автомобиля и благодаря эффекту Вентури создает разрежение в небольшой воздушной трубочке, расположенной в изливе его отверстия.

Как только отверстие касается топлива, разрежение исчезает, и предохранительный клапан перекрывает поток. Когда бак уже почти полон, этот полезный механизм предотвращает разбрызгивание топлива., но при этом не дает залить бак доверху.

Обойти этот механизм на самом деле легко.

После первой «отсечки» надо лишь приподнять «пистолет» и нажать на рычаг уже максимально аккуратно, не допуская возрастания силы потока.

Однако стоит делать это с умом и очень аккуратно, чтобы не допустить перелива. Все же топливо очень огнеопасно.

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Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com