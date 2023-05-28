В России выпускается рекордное количество танковых двигателей

Цифра даже больше, чем во времена СССР.

Рекорд СССР по выпуску двигателей для танков побит. По итогам первого квартала 2023 года ежемесячный выпуск таких дизелей превысил величину времен холодной войны на 12%.

Директор по особым поручениям концерна Уралвагонзавод Игорь Мешков особо отметил, что речь о производстве модернизированных дизелей, мощность которых достигает 1500 л.с.

Основной танковый дизель – B-92: V12 объёмом 38,9 л и мощностью 1000 л.с. Агрегат ставится на танки Т-90, а модернизированный мощностью 1130 лошадиных сил — на обновлённые Т-72Б3.

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Источник: Уралвагонзавод

Фото: «За рулем»