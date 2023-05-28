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В России выпускается рекордное количество танковых двигателей

Цифра даже больше, чем во времена СССР.

За РулемДвигатель Lada 1.8: теперь без главной проблемы

Рекорд СССР по выпуску двигателей для танков побит. По итогам первого квартала 2023 года ежемесячный выпуск таких дизелей превысил величину времен холодной войны на 12%.

Директор по особым поручениям концерна Уралвагонзавод Игорь Мешков особо отметил, что речь о производстве модернизированных дизелей, мощность которых достигает 1500 л.с.

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Основной танковый дизель – B-92: V12 объёмом 38,9 л и мощностью 1000 л.с. Агрегат ставится на танки Т-90, а модернизированный мощностью 1130 лошадиных сил — на обновлённые Т-72Б3.

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Источник: Уралвагонзавод

Фото: «За рулем»

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За РулемПшенин Владимир
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