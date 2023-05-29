Авто без кнопки SOS запретят ввозить в РФ с 1 июня
Но это требование касается только юрлиц.
Власти РФ могут продлить упрощенный техрегламент в части оборудования кнопкой SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) автомобилей, которые ввозятся для личного пользования. Такая норма будет действовать до 1 февраля 2024 года.
Упрощенный техрегламент может быть продлен частично: физлицам разрешат до 1 февраля 2024 года ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личных нужд без установки кнопки SOS. Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей», – рассказал неназванный источник.
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Ранее предполагалось, что уже с 1 июня 2023 года на все ввозимые в страну автомобили, в том числе физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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