Осторожно на трассе! Как цыганки останавливают машины (видео)

Главная цель – проникнуть в машину. А дальше они действуют по ситуации, которая в итоге складывается совсем не в пользу водителя.

Водитель грузовика рассказал, как цыганки обманывают водителей, проникая в машину. Рассказано это от лица дальнобойщика и для дальнобойщиков, причем о конкретном месте на трассе – деревня Выползово в Самарской области.

Но совершенно очевидно, что в подобной ситуации может оказаться и водитель легковушки в почти в любом регионе России.

Как поведал рассказчик, «более наряженная» девушка сигнализирует проезжающим грузовикам, требуя остановиться. Если это срабатывает, появляется вторая девушка – «профессиональная».

Вместе они просят подвезти их, а оказавшись в кабине, вторая начинает уговаривать водителя на услугу гадания. И меньшее из зол – это если оплатой такой услуги для вас все и закончится.

В худшем случае «попутчицы» воспользуются тем, что вы отвлеклись на что-то (на их болтовню или просто перевели взгляд на зеркало), и попытаются вас обокрасть. Будьте бдительны!

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK