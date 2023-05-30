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«Китаец» с итальянскими корнями: новый тягач

Выставку СТТ Expo посетил Hongyan CQ4186HV52 4х2 в различных вариантах окраски.

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Hongyan CQ4186HV52 4х2 – совместный проект китайского автомобильного концерна SAIC Motors и итальянской компании Iveco. А это значит, что российские клиенты увидят в нем много знакомых решений, ведь конструкция грузовика во многом сходна с известным в России Iveco Stralis.

Что касается характеристик, на тягач установлен двигатель Cursor 13 520E5 мощностью 520 л.с., соответствующий классу Евро-5. Коробка передач – ZF12AMT с ретардером. Емкость алюминиевого бака – 1000 литров. Кабина высокая, оборудована двумя спальными местами.

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Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнев Роман
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