Дальнобойщик показал, как вести себя при обгоне на трассе
Водитель тягача Scania наглядно показал, как следует вести себя, если кто-то обгоняет тебя на трассе. Его видеообращение начинается в тот момент, когда на обгон его большегруза идет КАМАЗ, уступающий в мощности.
Дальнобойщик заметил, что из-за водителей, которые устраивают на трассе «гонки моторов», многие участники движения боятся выходить на обгон. А правильная модель поведения тут такая: видишь, что кто-то пытается тебя обогнать, – отпусти газ и дай другому водителю завершить обгон.
В итоге его собственный пример завершился благополучным обгоном. Автор видео посетовал, что давно показывал водителю КАМАЗа сигналом поворота, что путь свободен, но тот, из-за разницы в мощностях и процветающего дорожного хамства, все не решался на маневр.
Пользователи в комментариях говорят, что добавить к этим словам попросту нечего, и негодуют оттого, что таких вежливых водителей становится на дорогах все меньше и меньше.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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