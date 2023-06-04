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Дальнобойщик показал, как вести себя при обгоне на трассеДальнобойщик показал, как вести себя при обгоне на трассе
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Дальнобойщик показал, как вести себя при обгоне на трассе

Из-за водителей, устраивающих «гонки моторов», многие участники движения боятся выходить на обгон.

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Водитель тягача Scania наглядно показал, как следует вести себя, если кто-то обгоняет тебя на трассе. Его видеообращение начинается в тот момент, когда на обгон его большегруза идет КАМАЗ, уступающий в мощности.

Дальнобойщик заметил, что из-за водителей, которые устраивают на трассе «гонки моторов», многие участники движения боятся выходить на обгон. А правильная модель поведения тут такая: видишь, что кто-то пытается тебя обогнать, – отпусти газ и дай другому водителю завершить обгон.

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В итоге его собственный пример завершился благополучным обгоном. Автор видео посетовал, что давно показывал водителю КАМАЗа сигналом поворота, что путь свободен, но тот, из-за разницы в мощностях и процветающего дорожного хамства, все не решался на маневр.

Пользователи в комментариях говорят, что добавить к этим словам попросту нечего, и негодуют оттого, что таких вежливых водителей становится на дорогах все меньше и меньше.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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